ARTSOFT CONSULTING
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Испания
Валенсия
+34655707811
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ARTSOFT CONSULTING

ВНЖ ИСПАНИИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

Ни к чему не обязывающая консультация - Наш эксперт БЕСПЛАТНО разберет весь путь по шагам до получения ВНЖ для вас и ответит на интересующие вопросы
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Подберем оптимальный тип ВНЖ под ваши цели — будь то переезд с семьей, открытие бизнеса или безвизовый доступ к странам ЕС.
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успешно одобрены
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FAQ
Разработаем персонализированный план переезда и шаг за шагом проведем вас через весь процесс получения ВНЖ и адаптации в Испании.
От вас потребуется минимум усилий
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Считаете, что получить ВНЖ в Испании — это сложно?

С нами весь процесс пройдет легко и не отнимет у вас много времени
ВНЖ под ключ
Мы точно знаем, что необходимо для успешного получения ВНЖ и полностью берем на себя весь процесс. От вас — только анкета и документы
Быстрое получение ВНЖ
Наши клиенты получают ВНЖ Испании всего за 1 месяц
Гарантированное одобрение бизнес-планов
100% одобрение наших бизнес-планов для стартап ВНЖ — это наша гордость и ваш ключ к успеху
Гарантия возврата средств
Мы уверены в нашем профессионализме, поэтому гарантируем полный возврат средств в случае отказа по любому кейсу
Оплата только за результат
Никаких авансов и скрытых платежей — оплата наших услуг производится только после полной подготовки и подачи всех документов
Полное сопровождение вашего переезда
Мы поддержим вас на всех этапах: от поиска жилья и открытия счетов до адаптации и изучения испанского. Вы не останетесь одни
Бесплатная консультация — без обязательств
Получите бесплатную консультацию для точной оценки вашей ситуации и подбора лучшего варианта получения ВНЖ. Никаких скрытых условий — только честные и прозрачные рекомендации
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Почему стоит получить именно ВНЖ Испании?

ВНЖ включает право на работу
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Нет лимита на отсутствие и пребывание в стране
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Дети, рожденные в Испании, получают гражданство через год
04
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Право на налоговую льготу по закону Бэкхема
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Оставьте заявку на беседу с экспертом
ВНЖ сразу на 3 года с возможностью продления
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Разговор ни к чему не обязывает - Наш эксперт БЕСПЛАТНО разберет весь путь по шагам до получения ВНЖ для вас и ответит на интересующие вопросы
Либо напишите нам в удобный для вас мессенджер
Возможность получить ВНЖ как для себя, так и для членов семьи
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Оставляя заявку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта, правовой информацией и условиями пользования сайтом
Оформление проще и быстрее, чем в других европейских странах
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Для переезда в Испанию доступно 5 типов ВНЖ

Нажмите на интересующий вас вариант — каждый из них имеет свои преимущества и требования к документам.
Не обязательно быть предпринимателем. Включает право на работу
Возможность проживать в Испании на весь период обучения
Возможность проживать в Испании 3 года и удаленно работать
Быстрое получение, возможность проживание в любой стране ЕС
Простой путь к получению ВНЖ при наличии пассивного дохода

ВНЖ Цифрового кочевника

ВНЖ для цифрового кочевника (Digital Nomad Visa) предназначен для иностранных граждан, которые работают удаленно из Испании на компании, расположенные за пределами страны.

При этом 80% вашего дохода должно поступать от зарубежных компаний, и не более 20% — от местных.

ВНЖ Студента

ВНЖ для студента в Испании предоставляет возможность получить качественное европейское образование, освоить испанский язык и открыть двери к престижной карьере.

Помимо этого, студенческая резиденция позволяет свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны и работать до 20 часов в неделю.

ВНЖ Стартап

Самый быстрый и универсальный способ получения ВНЖ в Испании для любых целей. Подходит для переезда с семьёй, открытия бизнеса и официального трудоустройства.

Этот тип ВНЖ не обязывает открывать бизнес после получения и не предъявляет требований по налогам.

ВНЖ Инвестора

Вид на жительство для инвесторов в Испании, также известный как Golden Visa, предоставляется иностранным гражданам, которые осуществляют значительные инвестиции в страну.

Инвестиции могут включать покупку недвижимости, вложения в испанские компании или приобретение государственных облигаций.

No lucrativa

ВНЖ No Lucrativa — это вид на жительство в Испании, предназначенный для иностранных граждан, которые не планируют работать в стране.

Он выдается при наличии достаточных финансовых средств для полного самообеспечения и не предоставляет права на трудоустройство на территории Испании.

Не уверены в своих силах? Мы поможем!

Даже если у вас нет опыта и вы не знаете, как создать бизнес-проект, не беспокойтесь. Мы полностью возьмем на себя разработку проекта, подготовку документов и сопровождение на всех этапах. С нашей поддержкой вы сможете получить ВНЖ стартап без лишних сложностей.

Пошаговая инструкция по подаче заявки на ВНЖ в Испании

Если вы планируете получить вид на жительство по программам «Стартап ВНЖ» или «Digital Nomad» и хотите сотрудничать с командой Artsoft Consulting, мы готовы провести вас через каждый этап.

Как это будет выглядеть:

Первый шаг
Свяжитесь с нами удобным способом и сообщите о том, что вы готовы подать заявку на оформление ВНЖ. Если вы еще не знаете, какой ВНЖ вам подойдет, наши эксперты бесплатно вас проконсультируют и помогут выбрать вариант, который подойдет именно вам.

Заполнение первоначальной формы
Мы отправим вам ссылку на форму для сбора необходимой информации о вас, чтобы начать процесс подготовки документов.

Все, что нужно для переезда в Испанию в 3 тарифах

Выберите оптимальный набор услуг, подходящий именно вам
ВНЖ «Под ключ»
Бесплатная консультация (1 раз) по выбору стратегии при получении ВНЖ
Подберем лучший способ быстро и гарантированно получить ВНЖ Испании
Базовый пакет документов для ВНЖ (номад) + бизнес-план (стартап)
Проверка и подача вашего пакета документов
Подготовка + подача пакета документов на ВНЖ на члена семьи
Последующие консультации
Сопровождение в аэропорту при получении Declaracion de entrada
Запись в полицию на сдачу отпечатков пальцев и на получение готовой карточки TIE
Присяжный перевод документов (Traduccion jurada) (1 документ)
Работа с дозапросами без доплат
Запрос решения в порядке административного молчания в случае нарушения сроков рассмотрения досье
Апелляция или новая подача в случае отказа
Оплата госпошлины за получение резиденции(tasa 790 038)
Подбор страхового полиса
Подбор жилья
Получить консультацию
Интеграция
Поможем быстро адаптироваться в Испании после получения ВНЖ
Получить консультацию
10 уроков испанского языка для изучения базовых слов и выражений
Подбор жилья
Открытие банковского счета
Готовим за вас «портфолио арендатора»
Проверка собственника и его документов
Подобрать детсад, кружки, школу или университет
Персональное сопровождение при оформлении прописки
Купить автомобиль
Найти языковые курсы для вас и вашей семьи
Персональный менеджер
Свой бизнес
Поможем перевезти и запустить действующий бизнес или запустить новый по вашей идее
Получить консультацию
Поможем найти коммерческое помещение и составить договор на его аренду или покупку
Подготовка и подача заявления о регистрации в качестве самозанятого (autónomo) или предпринимателя в соответствующий фонд социального страхования
Поделимся контактами специалистов для сотрудничества
Подберем персонал и поможем с подписанием рабочих контрактов
Поможем в ведении бизнеса: от рекламы до налогов
Не нашли подходящий тариф?
Соберите индивидуальный из необходимых услуг

Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте какой тариф и тип ВНЖ подходит именно вам

Спасибо за предоставленную информацию!
Мы уже начали подбор тарифа, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы обсудить оптимальные условия получения ВНЖ в Испании.
Какая ваша цель получения ВНЖ Испании?
Есть ли у вас сейчас открытая Шенгенская виза?
Сколько членов семьи (супруг/а, несовершеннолетние дети) будут получать ВНЖ вместе с вами?
Есть ли у вас какой-то источник заработка?
Чем вы планируете заниматься в Испании?
Нужна ли вам помощь в релокации в Испанию после получения ВНЖ?
Подбор жилья, языковых курсов, страхового полиса, детсада/школы и т.д.
Нужна ли вам помощь в релокации/запуске бизнеса в Испанию после получения ВНЖ?
Регистрация, поиск персонала, комм. Помещения и др.
Нет времени ждать и нужно быстро решить вопрос с получением ВНЖ?
Заполните форму ниже, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
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“В 2022 году я закрыл бизнес в России в сфере информационной безопасности и уехал из страны в поисках новых возможностей для развития.

После проживания в Турции и Хорватии и глубокого анализа эмиграционных возможностей разных стран, я пришел к выводу, что оформление стартап визы Испании дает самые выгодные условия для получения статуса резидента в Евросоюзе.

Испания активно привлекает новых предпринимателей с инновационными идеями, поэтому качественный бизнес-план — это ключ к успешной эмиграции в эту страну. Мой опыт реализации собственного инновационного стартапа, а также глубокое понимание всех нюансов запуска и развития успешного проекта позволили мне создать такой бизнес-план, который соответствовал всем требованиям ENISA.”
Повторить успех

Артур Закиров — основатель компании Artsoft Consulting

Более 10 лет опыта в консалтинге и информационных технологиях
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Отвечаем на часто задаваемые вопросы

Для цифрового кочевника:
От 2650 евро в месяц по контрактам на основного заявителя, если хотите получить одобрение и на семью, то + 1000 евро на второго заявителя (супруг/супруга), и + 350 евро на третьего и последующих (дети). Суммы лучше брать с запасом с учетом конвертации из рублей в евро. Эти суммы нужно подтвердить выписками из банка за предыдущие три месяца

Для стартапа:
Требуются накопления
  • Для основного заявителя - 31.752€ (200% SMI. В 2024 году SMI составляет 1.134€. Но в Испании 14 платежей) (без НДС)
  • для второго члена семьи 11.907€ (75% SMI) (без НДС)
  • для третьего и последующих - 3.969€ (25% SMI) (без НДС)
  • Итого, на семью из 3-х человек минимальный размер накоплений составляет 47.628€ (без НДС)

Если у вас есть сложности с подтверждением официального дохода, напишите нам, мы поможем показать кейс в полном соответствии с требованиями

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    Телефон:
    Почта:
    az@artsoft.es
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    Разговор ни к чему не обязывает - Наш эксперт БЕСПЛАТНО разберет весь путь по шагам до получения ВНЖ для вас и ответит на интересующие вопросы
    Оставляя заявку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта, правовой информацией и условиями пользования сайтом
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    Работаем с 10:00 до 20:00 (МСК)
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