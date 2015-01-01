После того как вы заполните обе формы, наша команда приступит к подготовке документов для вашего заявления на ВНЖ.



Оплата госпошлины

Вам необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере 73,26 евро и прислать нам квитанцию об оплате.



Формирование пакета документов

Мы подготовим полный пакет документов для вашего заявления, и отправим вам его на подпись.



Сбор личных документов

Вам также потребуется самостоятельно собрать документы по чек-листу, который мы предоставим. Он включает в себя ваши личные документы, такие как справка о несудимости, свидетельства о рождении и другие.