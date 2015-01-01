Оформление проще и быстрее, чем в других европейских странах
01
Для переезда в Испанию доступно 5 типов ВНЖ
Нажмите на интересующий вас вариант — каждый из них имеет свои преимущества и требования к документам.
Не обязательно быть предпринимателем. Включает право на работу
Возможность проживать в Испании на весь период обучения
Возможность проживать в Испании 3 года и удаленно работать
Быстрое получение, возможность проживание в любой стране ЕС
Простой путь к получению ВНЖ при наличии пассивного дохода
ВНЖ Цифрового кочевника
ВНЖ для цифрового кочевника (Digital Nomad Visa) предназначен для иностранных граждан, которые работают удаленно из Испании на компании, расположенные за пределами страны.
При этом 80% вашего дохода должно поступать от зарубежных компаний, и не более 20% — от местных.
Быть гражданином любой страны, не входящей в Европейский Союз
Иметь трудовой или сервисный контракт на удаленную работу с минимальным доходом 2646 евро в месяц на 1 заявителя, 3639 евро на 2, 3970 на 3, 4300 на 4 заявителей
Не иметь судимостей
Для подачи заявления иметь возможность приехать в Испанию
Данный ВНЖ предоставляется на 3 года
Вы можете путешествовать в любую страну ЕС без визы
Вы имеете право переехать в Испаниюсо своей супругом/супругой, детьми до 18 лет, а в некоторых случаях с пожилыми родителями
Срок проживания по данному типу ВНЖ будет учитываться в будущем, если вы захотите через пять лет проживания в Испании получить ПМЖ, а в дальнейшем гражданство
Вы и члены вашей семьи будете иметь право работать в Испании (для основных заявителей не более 20% от общей суммы дохода)
Данный тип ВНЖ можно продлитьпо его истечении
По новым правилам срок отсутствия в стране не ограничен (раньше при отсутствии в Испании сроком более чем 6 месяцев, ВНЖ подлежал аннулированию)
Загранпаспорт
Шенгенская виза/ шенгенский ВНЖ
Страховка от испанской страховой компании
Справка об отсутствии судимости с апостилем с судебным переводом на испанский язык
Свидетельство о рождении детей, Свидетельство о регистрации брака (если в заявлении будут участвовать челны семьи) с апостилем и судебным переводом на испанский язык
Трудовой или сервисный контракт с обязательным указанием удаленного формата работы, заключенный не менее чем 3 месяца назад+ перевод на испанский язык
Выписка из банка или инвойсы с платежами по предоставленному контракту с переводом
Справка из социального страхования (для лиц, работающих по найму в странах, имеющих двухстороннее соглашение с Испанией о социальном страховании работников)
ВНЖ Студента
ВНЖ для студента в Испании предоставляет возможность получить качественное европейское образование, освоить испанский язык и открыть двери к престижной карьере.
Помимо этого, студенческая резиденция позволяет свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны и работать до 20 часов в неделю.
Иностранным студентам, поступившим в аккредитованные учебные заведения Испании для получения высшего образования, прохождения курсов испанского языка или профессиональной подготовки
Людям, желающим учиться за границей
Тем, кто хочет учиться и работать в Испании
Длительность обучения должна составлять более 90 дней
ВНЖ могут получить дети от 4 лет для обучения в общеобразовательной или специализированной школе, а также взрослые любого возраста для изучения испанского языка или прохождения профессиональной подготовки
Необходимо подтвердить наличие достаточных финансовых средств для покрытия расходов на проживание и обратного возвращения как для студента, так и для сопровождающих его родственников
Доступ к качественному европейскому образованию. Испания предлагает широкий выбор учебных программ в университетах и языковых школах с признанным уровнем преподавания
Студенты с ВНЖ могут работать до 20 часов в неделю, совмещая учебу с получением практического опыта
ВНЖ можно продлить на время продолжения обучения
После окончания учебы возможен переход на работу в Испании или другой стране ЕС
Паспорт (оригинал и копия);
Заграничный паспорт (оригинал и копия);
Две заполненные анкеты на получение визы;
Две цветные фотографии размером 35×45 мм;
Медицинская страховка на весь период пребывания в Испании;
Медицинская справка об отсутствии опасных заболеваний;
Разрешение законных представителей (для несовершеннолетних заявителей);
Справка о зачислении в аккредитованное учебное заведение;
Справка об отсутствии судимости.
ВНЖ Стартап
Самый быстрый и универсальный способ получения ВНЖ в Испании для любых целей. Подходит для переезда с семьёй, открытия бизнеса и официального трудоустройства.
Этот тип ВНЖ не обязывает открывать бизнес после получения и не предъявляет требований по налогам.
Иметь подробный бизнес-план, соответствующий требованиям ENISA (Министерство экономики Испании)
Не иметь судимостей
Для подачи заявления иметь возможность приехать в Испанию
Иметь достаточную сумму денег на счету в банке, из расчета на 2024 год- 31752 евро на основного заявителя, 43659 евро на семью из двух человек, 47628 евро на семью из трех человек, 51597 на семью из 4 человека, на каждого последующего+ 3969 евро.
Данный ВНЖ предоставляется на 3 года
Вы можете путешествовать в любую страну ЕС без визы
Вы имеете право переехать в Испанию со своей супругом/супругой, детьми до 18 лет, а в некоторых случаях с пожилыми родителями
Срок проживания по данному типу ВНЖ будет учитываться в будущем, если вы захотите через пять лет проживания в Испании получить ПМЖ, а в дальнейшем гражданство
Вы и члены вашей семьи будете иметь право работать в Испании. Даже если по какой-то причине вы не сможете развивать заявленный в бизнес-плане бизнес, вы имеете право остаться в Испании и устроиться на работу с полным правом осуществлять трудовую деятельность
Данный тип ВНЖ можно продлить по его истечении
По новым правилам срок отсутствия в стране не ограничен (раньше при отсутствии в Испании сроком более чем 6 месяцев, ВНЖ подлежал аннулированию)
Загранпаспорт
Шенгенская виза/ шенгенский ВНЖ
Страховка от испанской страховой компании
Справка об отсутствии судимости с апостилем с судебным переводом на испанский язык
Свидетельство о рождении детей, Свидетельство о регистрации брака (если в заявлении будут участвовать челны семьи) с апостилем и судебным переводом на испанский язык
Выписка из банка о наличии требуемой суммы по данной программе
Бизнес-план, соответствующий требованиям компетентных органов Испании
ВНЖ Инвестора
Вид на жительство для инвесторов в Испании, также известный как Golden Visa, предоставляется иностранным гражданам, которые осуществляют значительные инвестиции в страну.
Инвестиции могут включать покупку недвижимости, вложения в испанские компании или приобретение государственных облигаций.
Инвесторам, которые хотят расширить свои возможности в Европе и вложить средства в недвижимость, бизнес или государственные активы Испании
Людям, ищущим надежную инвестицию, которая открывает доступ к резидентству и возможному гражданству Испании без обязательства постоянного проживания
Тем, кто ищет налоговые и финансовые преимущества, предлагаемые испанским законодательством для иностранных инвесторов
Возраст от 18 лет.
Отсутствие ограничений на въезд в страны Евросоюза.
Не должно быть отказов в получении визы ЕС или других нарушений визового режима.
Наличие подтвержденного официального источника финансирования.
Достаточный доход для проживания в Испании без необходимости получать социальные пособия.
Инвестиции в недвижимость на сумму от €500,000 (без НДС).
Открытие депозитного счета в испанском банке на сумму от €1,000,000 (без НДС) сроком не менее 5 лет.
Приобретение акций испанских компаний на сумму от €1,000,000 (без НДС) на срок не менее 5 лет.
Инвестирование в государственные облигации Испании на сумму от €2,000,000 на срок не менее 5 лет.
Реализация бизнес-проекта, который будет способствовать развитию экономики Испании и созданию рабочих мест.
ВНЖ выдается на 2 года с возможностью продления
Легальное проживание в Испании для инвестора и его семьи (супруга(и), дети)
Инвестор и члены его семьи могут устроиться на работу
Нет требования постоянного проживания в Испании — достаточно посетить страну хотя бы раз в год
Возможность получения постоянного вида на жительство и гражданства при выполнении определённых условий
Паспорт (оригинал и копия);
Заграничный паспорт (оригинал и копия);
Две заполненные анкеты на получение визы;
Две цветные фотографии размером 35×45 мм;
Медицинская страховка;
Медицинская справка об отсутствии опасных заболеваний;
Даже если у вас нет опыта и вы не знаете, как создать бизнес-проект, не беспокойтесь. Мы полностью возьмем на себя разработку проекта, подготовку документов и сопровождение на всех этапах. С нашей поддержкой вы сможете получить ВНЖ стартап без лишних сложностей.
Пошаговая инструкция по подаче заявки на ВНЖ в Испании
Если вы планируете получить вид на жительство по программам «Стартап ВНЖ» или «Digital Nomad» и хотите сотрудничать с командой Artsoft Consulting, мы готовы провести вас через каждый этап.
Как это будет выглядеть:
Первый шаг Свяжитесь с нами удобным способом и сообщите о том, что вы готовы подать заявку на оформление ВНЖ. Если вы еще не знаете, какой ВНЖ вам подойдет, наши эксперты бесплатно вас проконсультируют и помогут выбрать вариант, который подойдет именно вам.
Заполнение первоначальной формы Мы отправим вам ссылку на форму для сбора необходимой информации о вас, чтобы начать процесс подготовки документов.
После заполнения первичной формы мы подготовим договор на предоставление услуг, детально описывающий процесс работы и наши обязательства.
Вы знакомитесь с договором, подписываете его, после чего мы официально начинаем сотрудничество по подаче вашей заявки на ВНЖ.
После подписания договора мы приступаем к детальному сбору данных.
Заполнение дополнительных форм Мы вышлем вам ссылки на две формы для более глубокого анализа:
Форма для сбора данных о заявителях: Здесь мы соберём информацию, необходимую для подготовки всех официальных документов для подачи заявки.
Форма о вашем опыте и квалификации: В этой форме вам нужно будет подробно описать свой профессиональный опыт, а также приложить подтверждающие документы. Эта информация поможет в описании вашей роли в стартап-проекте (для стартап ВНЖ) или в формировании кейса для программы Digital Nomad.
После того как вы заполните обе формы, наша команда приступит к подготовке документов для вашего заявления на ВНЖ.
Оплата госпошлины Вам необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере 73,26 евро и прислать нам квитанцию об оплате.
Формирование пакета документов Мы подготовим полный пакет документов для вашего заявления, и отправим вам его на подпись.
Сбор личных документов Вам также потребуется самостоятельно собрать документы по чек-листу, который мы предоставим. Он включает в себя ваши личные документы, такие как справка о несудимости, свидетельства о рождении и другие.
Вариант 1: Подача с территории Испании
Вы приезжаете в Испанию на законных основаниях (например, по визе).
Команда Artsoft Consulting подает вашу заявку на ВНЖ с территории Испании.
Преимущество: При подаче заявления с территории Испании, ВНЖ будет выдан сразу на 3 года.
Вариант 2: Подача заявления удаленно (кроме России и Беларуси)*
Вы остаетесь в своей стране.
Artsoft Consulting подает вашу заявку на ВНЖ удаленно.
После одобрения заявки вам необходимо записаться на прием в консульство Испании для получения национальной визы D на основании одобренного ВНЖ.
Важный момент: При удаленной подаче ВНЖ выдаётся на 1 год с возможностью продления до трех лет.
*Для граждан России и Беларуси есть ограничения, которые не позволяют подать заявку на стартап ВНЖ из своей страны из-за политических и визовых барьеров. Однако существует альтернативный вариант подачи:
Подача из другой страны: Если у вас есть ВНЖ другой страны, вы можете подать заявку оттуда. Мы поддерживаем вас на каждом этапе, чтобы процесс подачи был максимально удобным и эффективным для вас!
После одобрения вашей заявки на ВНЖ необходимо пройти процедуру сдачи биометрии, чтобы получить карту резидента:
Если вы подаете с территории Испании: После одобрения заявки вы записываетесь на прием в полицию для сдачи биометрических данных.
Если вы подаете из своей страны: После получения визы D и приезда в Испанию вы также записываетесь на сдачу биометрии в местном полицейском участке.
Через 30 дней после сдачи биометрии вы получаете карту ВНЖ.
С командой Artsoft Consulting все этапы подачи заявления будут прозрачными и максимально комфортными для вас — от подготовки документов до получения карты резидента!
Все, что нужно для переезда в Испанию в 3 тарифах
Выберите оптимальный набор услуг, подходящий именно вам
ВНЖ «Под ключ»
Бесплатная консультация (1 раз) по выбору стратегии при получении ВНЖ
Подберем лучший способ быстро и гарантированно получить ВНЖ Испании
Базовый пакет документов для ВНЖ (номад) + бизнес-план (стартап)
Проверка и подача вашего пакета документов
Подготовка + подача пакета документов на ВНЖ на члена семьи
Последующие консультации
Сопровождение в аэропорту при получении Declaracion de entrada
Запись в полицию на сдачу отпечатков пальцев и на получение готовой карточки TIE
Присяжный перевод документов (Traduccion jurada) (1 документ)
Работа с дозапросами без доплат
Запрос решения в порядке административного молчания в случае нарушения сроков рассмотрения досье
Апелляция или новая подача в случае отказа
Оплата госпошлины за получение резиденции(tasa 790 038)
Поможем найти коммерческое помещение и составить договор на его аренду или покупку
Подготовка и подача заявления о регистрации в качестве самозанятого (autónomo) или предпринимателя в соответствующий фонд социального страхования
Поделимся контактами специалистов для сотрудничества
Подберем персонал и поможем с подписанием рабочих контрактов
Поможем в ведении бизнеса: от рекламы до налогов
Не нашли подходящий тариф?
Соберите индивидуальный из необходимых услуг
Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте какой тариф и тип ВНЖ подходит именно вам
Спасибо за предоставленную информацию! Мы уже начали подбор тарифа, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы обсудить оптимальные условия получения ВНЖ в Испании.
Нет времени ждать и нужно быстро решить вопрос с получением ВНЖ?
Заполните форму ниже, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
“В 2022 году я закрыл бизнес в России в сфере информационной безопасности и уехал из страны в поисках новых возможностей для развития.
После проживания в Турции и Хорватии и глубокого анализа эмиграционных возможностей разных стран, я пришел к выводу, что оформление стартап визы Испании дает самые выгодные условия для получения статуса резидента в Евросоюзе.
Испания активно привлекает новых предпринимателей с инновационными идеями, поэтому качественный бизнес-план — это ключ к успешной эмиграции в эту страну. Мой опыт реализации собственного инновационного стартапа, а также глубокое понимание всех нюансов запуска и развития успешного проекта позволили мне создать такой бизнес-план, который соответствовал всем требованиям ENISA.”
Для цифрового кочевника: От 2650 евро в месяц по контрактам на основного заявителя, если хотите получить одобрение и на семью, то + 1000 евро на второго заявителя (супруг/супруга), и + 350 евро на третьего и последующих (дети). Суммы лучше брать с запасом с учетом конвертации из рублей в евро. Эти суммы нужно подтвердить выписками из банка за предыдущие три месяца
Для стартапа: Требуются накопления
Для основного заявителя - 31.752€ (200% SMI. В 2024 году SMI составляет 1.134€. Но в Испании 14 платежей) (без НДС)
для второго члена семьи 11.907€ (75% SMI) (без НДС)
для третьего и последующих - 3.969€ (25% SMI) (без НДС)
Итого, на семью из 3-х человек минимальный размер накоплений составляет 47.628€ (без НДС)
Если у вас есть сложности с подтверждением официального дохода, напишите нам, мы поможем показать кейс в полном соответствии с требованиями
Такого требования нет
Для цифрового кочевника: Нет, это не требуется. Если у вас есть сбережения, то можно показать выписку для дополнительной лояльности, но отлично одобряют кейсы и без них Также они могут вам помочь, если дохода немного не хватает до минимальной планки
Для стартап ВНЖ:
для основного заявителя - 31.752€ (200% SMI. В 2024 году SMI составляет 1.134€. Но в Испании 14 платежей) (без НДС)
для второго члена семьи 11.907€ (75% SMI) (без НДС)
для третьего и последующих - 3.969€ (25% SMI) (без НДС)
Итого, на семью из 3-х человек минимальный размер накоплений составляет 47.628€ (без НДС)
Только если вы работаете в найме - потребуется частная (не туристическая) страховка для основного заявителя и всех членов семьи
Не требуется для физ лиц, которые работают на себя (ИП и тд) - после одобрения вы подключаетесь к испанской социальной системе и получаете медицинское покрытие на всю семью
Да, налоги есть - считайте это честным обменом - ВНЖ на регулярные платежи, либо же подпиской на Евросоюз и открытые границы, которые обеспечивают стабильность и безопасность вашей семье
В среднем ориентируйтесь на ставку от 24% - точнее надо считать индивидуально, так как это зависит от вашего кейса, но есть и хорошие новости - можно неплохо легально оптимизировать налоговые выплаты - в этом вам поможет наш юрист
Стартап ВНЖ: Предоставляются льготные налоги 15%
Можно, главное, чтобы судимость была более 5-ти лет назад По официальной информации от Министерства они принимают этот факт во внимание при рассмотрении кейса, но, наша практика показывает, что такие кейсы хорошо получают одобрение при правильно собранном пакете документов — мы одобрили так уже несколько заявителей, в том числе с реальными сроками заключения
Главное грамотно составить сопроводительное письмо
Для цифрового кочевника: Это вообще не повод для беспокойства - если нет образования, можно подтвердить стаж, в том числе и рекомендательными письмами от компаний друзей - у нас есть разработанный образец письма, который работает в 100% случаев без дозапросов
Для стартапа: Для получения ВНЖ для стартапа (Startup Visa) в Испании не требуется наличие формального образования. Однако важно продемонстрировать опыт, навыки и знания, которые подтверждают вашу способность успешно управлять стартапом.
Да. Все документы для подачи только на испанском + оригинал в электронной форме
ВАЖНО! В Испании есть процедура присяжного перевода - хурадо - это делают только аккредитованные переводчики, стоимость одного листа составляет приблизительно 40 евро
Хурадо перевод для подачи обязателен для справок о несудимости, контрактов и еще ряда документов
В среднем на семью расходы на перевод составляют примерно 25 - 35 тысяч рублей